“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende far parlare i numeri e le evidenze rigettando ogni forma di speculazione politica o di strumentalizzazione”. È così che, in maniera categorica, il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, interviene a margine delle considerazioni espresse a mezzo stampa dall’onorevole Davide Faraone circa l’inattendibilità dei prospetti dei tempi d’attesa per visite specialistiche erogate in provincia di Agrigento. “Non intendiamo scendere in alcun modo sul ring delle illazioni ed è per questo che ci limitiamo a diffondere una breve relazione della Cabina Unica di Regia ASP (che si occupa del monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali e, in particolar modo, di quelle critiche) contenete dati esaustivi da cui si evince la congruità dei tempi d’attesa. L’Azienda eroga le prestazioni nei tempi previsti avvalendosi di tutte le strutture attive sul territorio provinciale ed i termini di garanzia vengono sforati unicamente quando un paziente, secondo le proprie preferenze e decisioni, ‘sceglie’ una sede piuttosto che un’altra per la quale sono assicurati i tempi previsti. La Direzione aziendale – conclude il manager – è pur sempre disponibile al dialogo con qualsiasi portatore di interesse purché sia oggettivamente orientato alla veridicità della consistenza dei dati”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì: Piazza Dante rinasce, un nuovo cuore pedonale per il quartiere San Domenico
Piazza Dante è pronta a tornare protagonista del centro urbano di Canicattì. Il fulcro del quartiere San Domenico, storicamente legato al convento...
Campobello di Licata, inaugurato l’uliveto dei martiri
A Campobello di Licata, in concomitanza della consegna di quattro istituti scolastici ristrutturati, messi in sicurezza e adeguati sismicamente, grazie ai finanziamenti del PNRR,...
Campobello di Licata, Designata nuova Presidente Fidapa
Nuovo presidente dell’Associazione Fidapa, sezione Campobello di Licata-Ravanusa. Il “”Passaggio delle consegne”” nella stupenda cornice di "Villa Letizia", con la partecipazione – fra...
Campobello di Licata, Iscrizione nell’Albo di scrutatore
Si possono ancora presentare, al Comune di Campobello di Licata, entro il 30 novembre, dell’istanze degli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone...
Lavoratori in nero e irregolarità in cantiere, sanzionate tre ditte nell’agrigentino
Continuano sul territorio agrigentino le verifiche a tutela della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori. In data 11 novembre, ad Agrigento, all’interno...
Maxi furto al supermercato Md di Realmonte, rubati 22mila euro dalla cassaforte
Maxi furto al supermercato MD di Realmonte, lungo la strada statale 115. Ignoti malviventi, dopo aver scardinato un infisso, sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività...
Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, 37enne in prognosi riservata
Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo un trentasettenne di Lampedusa rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutto...