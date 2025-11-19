Il Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna, ha organizzato per mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 16.30, presso la Sala della Casa Sanfilippo sede del Parco Archeologico e Paesaggistico Via Panoramica dei Templi un incontro “Enzo Alessi uomo di

teatro” e la Consegna di riconoscimenti “Enzo Alessi” Prima edizione.

Dopo i Saluti del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del Direttore del Parco Archeologico

Arch. Roberto Sciarratta e di Enza Ierna che introdurrà i lavori interverranno Gaetano Aronica attore,

regista e direttore artistico sulla tematica “Il teatro e la vita.Mutamenti Generazionali”; seguirà Antonio

Liotta Scrittore, Editore e Medico con “Teatralità di scrittura e Vita di Enzo Alessi”; Raimondo Moncada

Scrittore, attore con “Gli anni felici con Andrea Camillleri”, Sandro Re Esperto Culturale “Sandro Re da

Città dei miracoli di Enzo Alessi”.

A ricevere il premio “Enzo Alessi” l’ attore Gaetano Aronica, il regista Giovanni Volpe, il fotografo Angelo Pitrone , l’ Associazione Bandistica Intercomunale “ Vincenzo Bellini” di Agrigento per la categoria musica e per l’arte della moda Nando Patermo.

Coordinerà l’incontro Margherita Trupiano giornalista.