– In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Canicattì ha aderito alla campagna nazionale “Go Blue”, promossa da UNICEF Italia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), illuminando di blu alcuni dei suoi monumenti e luoghi simbolo.

L’iniziativa, che quest’anno ha coinvolto oltre 260 Comuni in tutta Italia, vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, ancora troppo spesso violati in molte parti del mondo.

Per la provincia di Agrigento, la campagna è stata coordinata dalla dott.ssa Lilly Bruna e dal Prof. Vincenzo Lorefice, presidente del Comitato UNICEF Sicilia, con il prezioso contributo dei volontari locali che da anni si spendono in prima linea per sensibilizzare la comunità e sostenere le emergenze umanitarie che colpiscono i minori.

«Le foto che pubblichiamo documentano l’impegno concreto di Canicattì – ha commentato uno dei volontari – e testimoniano come anche una piccola città possa fare la sua parte per tenere alta l’attenzione su temi così importanti».

Il blu, colore simbolo di UNICEF, ha colorato la notte del 20 novembre, trasformando il centro cittadino in un messaggio di solidarietà e speranza per milioni di bambini che ancora oggi vivono in condizioni di guerra, povertà estrema e mancanza di accesso all’istruzione e alle cure.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che rinnova l’impegno della comunità canicattinese al fianco di UNICEF nella difesa dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo.