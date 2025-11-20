Un altro giovane è morto dopo un incidente stradale. All’età di 24 anni è deceduto in ospedale Daniele Cancellieri il giovane vittima del grave incidente stradale avvenuto il 6 agosto, intorno all’una di notte, in corso Umberto I, nei pressi della Chiesa di San Girolamo a Ficarazzi.

In quella tragica notte d’estate Cancellieri si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato contro un furgoncino. Un impatto tremendo nel quale il giovane ha avuto la peggio. Subito dopo l’incidente, il ragazzo era stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per una forte emorragia.

Il giovane era rimasto in coma farmacologico dal quale non si è mai svegliato trascorrendo quasi 4 mesi nel nosocomio del capoluogo dove è stato sottoposto a diverse cure. Ieri il triste e doloroso epilogo, il giovane non ce l’ha fatta ed è morto per i traumi riportati nell’incidente della scorsa estate.

La notizia della morte ha profondamente scosso l’intera cittadina e si è immediatamente diffusa in paese. “Sono molto dispiaciuto ho sperato fino all’ultimo che Daniele ce la facesse – dice l’amico, Antonio Tofaro che era intervenuto in corso Umberto per prestare i primi soccorsi dopo il violento impatto – quella sera ho cercato di tenergli le gambe ferme per non farlo alzare fino all’arrivo dell’ambulanza. Mi dispiace tantissimo Daniele è un altro giovane che ci lascia. Sono vicino alla famiglia, ed in particolare alle sorelle Sefora e Sabrina”.

La comunità di Ficarazzi si è stretta alla famiglia per piangere un bravo ragazzo, benvoluto da molti, dedito al lavoro e allo sport (frequentava una palestra dove era molto conosciuto). Lavorava nell’autolavaggio insieme al padre Giuseppe ed era molto preciso nel suo lavoro. Anche i vicini di casa lo ricordano con affetto. “Che tristezza apprendere questa brutta notizia – aggiunge Rosellina Fontana – mi dispiace tantissimo. Abbiamo pregato e sperato in questi mesi. Daniele io l’ho visto crescere e diventare grande e non ho dimenticato quando da piccolo giocava con i miei figli e gli altri bambini della nostra zona. Adesso riposa in pace e veglia sui tuoi cari affinché trovino la forza di sopportare questo grande dolore”.

I funerali si terranno domani, quando la salma sarà restituita alla famiglia nella chiesa si San Girolamo.