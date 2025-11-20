Un incendio ha danneggiato il furgone e un’auto di proprietà di un imprenditore edile del posto. Le fiamme hanno anche interessato parte di un magazzino. È accaduto, intorno le due del mattino, in via Plebis Rea, nel centro della Città dei templi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini da parte dei Carabinieri per stabilire con certezza la causa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso.