Evento speciale dedicato alla valorizzazione della nostra storia e delle nostre tradizioni.

Sabato 22 novembre 2025, in Piazza Francesco Crispi, con il patrocinio del Comune di Ravanusa, si vivrà la proiezione del cortometraggio “À Milanisa”, scritto e diretto da Vincenzo La Cognata. Alle ore 18,30, talk culturale con ospiti, guidato dal giornalista Angelo Augusto, per riflettere insieme su territorio, memoria e nuove narrazioni. Alle ore 19, proiezione del cortometraggio “À Milanisa”. A seguire, degustazione della tradizionale pasta “A Milanisa”, a cura della Pasticceria La Mattina e dello chef Leonardo Massaro.

Giovanni Blanda