La Polizia di Stato ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria la titolare e un dipendente di una nota agenzia di viaggi catanese, dopo la denuncia presentata agli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” da un catanese di 49 anni che non è riuscito a riscuotere il regalo di compleanno del valore di 750 euro.

Il festeggiato, in vista del suo cinquantesimo compleanno, aveva confidato ai suoi amici di voler compiere un viaggio che aveva immaginato da tempo, ma che, fino a quel momento, per diverse vicissitudini, non aveva avuto modo di realizzare.

Per l’occasione, l’uomo ha scelto di aprire un’apposita lista in un’agenzia specializzata nell’organizzazione di pacchetti-viaggio, indicando a familiari e amici le istruzioni necessarie per partecipare al regalo, versando una quota tramite bonifico bancario all’iban indicato dall’agenzia. Nello stesso tempo, l’agenzia ha fornito al 49enne un’applicazione attraverso la quale verificare l’importo versato in modo, poi, da utilizzare la somma ricevuta per realizzare il tanto desiderato viaggio. Una volta chiusa la lista e raggiunta la somma di circa 750 euro, l’uomo ha contattato telefonicamente l’operatore dell’agenzia per ricevere alcuni preventivi al fine di scegliere l’itinerario più confacente alle sue esigenze. Tuttavia, dopo alcuni giorni di attesa, nessuno l’ha richiamato e nessuna proposta gli è stata trasmessa, per cui ha effettuato un sollecito, cercando di mettersi in contatto con l’operatore. È in questo momento che, secondo quanto riferito ai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, è iniziata l’odissea dell’uomo per tentare di recuperare il regalo svanito nel nulla.

In una prima fase, il malcapitato ha sentito direttamente il dipendente dell’agenza, che l’avrebbe informato di essere stato licenziato e che, pertanto, non lo avrebbe potuto aiutare personalmente. Da qui la scelta di recarsi fisicamente in agenzia per parlare con la titolare. Giunto sul posto, l’amara scoperta: l’agenzia aveva cessato l’attività da circa un mese.

Dopo alcuni tentativi, l’uomo è riuscito a rintracciare la titolare dell’agenzia, la quale l’ha rassicurato che avrebbe provveduto alla restituzione dei soldi, effettuando, in suo favore, un bonifico di 750 euro. La promessa, però, sarebbe rimasta tale. Infatti, a distanza di giorni, il cliente non ha ricevuto la somma e nessun bonifico è stato accreditato sul suo conto. Con pazienza, l’uomo ha provato a chiedere spiegazioni alla titolare, la quale non avrebbe più risposto, negandosi più volte al telefono.

Sentendosi raggirato, l’uomo si è rivolto ai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, spiegando i fatti e formalizzando la denuncia in modo da consentire l’avvio delle indagini per risalire alla titolare e all’operatore dell’agenzia.

I poliziotti hanno messo assieme tutti gli elementi forniti dalla vittima ed hanno indagato sull’attività commerciale. Dalle verifiche è emerso che l’agenzia in questione non era nuova a condotte del genere, avendo trattenuto in modo illegittimo i soldi di numerosi clienti che avevano versato a titolo di anticipo diverse quote per la gestione delle procedure organizzative dei viaggi. Oltre a non aver ricevuto alcun rimborso, i malcapitati, da un giorno all’altro, senza preavviso, non avevano più trovato attiva l’agenzia.

Esperiti gli accertamenti di polizia giudiziaria, i poliziotti di “Borgo Ognina” sono riusciti ad individuare sia il dipendente, un 58enne, sia la titolare, una 36enne con precedenti per truffa, e, sulla base della denuncia del neo-50enne, li hanno denunciati in concorso per il reato di truffa, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.