Una lite tra due pensionati ha rischiato di degenerare nel sangue. È successo nei pressi della sede del Municipio di Agrigento, in pieno giorno. Ad affrontarsi, per motivi ancora non del tutto chiari, un settantenne e un sessantenne. Tra i due sono volate prima parole grosse e poi si è cercato il “contatto”. Il più esagitato, il sessantenne, ha estratto un coltello dalla tasca tentando di colpire il rivale.

A scongiurare il peggio sono stati un avvocato e un giovane che si trovavano a passare da quelle parti e hanno evitato che i due pensionati si colpissero. Immediato l’intervento della polizia che, giunta sul posto, ha rintracciato il sessantenne che nel frattempo si era allontanato dai luoghi. Il pensionato è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.