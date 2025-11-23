Dal 24 novembre sarà in edicola e in libreria la nuova Guida di Repubblica dedicata ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Occidentale.

Un vademecum ideale per immergersi in un territorio che vanta autentici gioielli del turismo nazionale ma anche destinazioni assai meno conosciute, per un’immagine a tutto tondo di quest’isola così ricca di fascino.

Fra i monti o in riva al mare, i borghi della Sicilia occidentale disegnano la mappa di un percorso di scoperta tutto da vivere. In questo volume dedicato ai borghi e ai cammini siciliani, indispensabile completamento della Guida pubblicata lo scorso anno, troverete paesi e cammini delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani. Spazio dunque a borghi e piccole città, dalle Madonie alle Egadi passando per i Sicani e gli Erei, alla ricerca dei tanti piccoli e grandi tesori che si annidano fra le antiche pietre di località spesso poco conosciute e valorizzate.

La nuova Guida – in edicola dal 24 novembre (12€ più il prezzo del quotidiano) – presenta oltre 80 località, lasciando da parte, come scrive il direttore delle Guide Giuseppe Cerasa nella sua prefazione, “le ovvie e scontate ma attrattive icone che l’overtourism ci impone di esporre, per lasciarsi andare alla scoperta di mete inedite, incerte ma ricche di suggestioni e di sorprese”.

”La Guida è una continua scoperta. Accompagna fra i paesini dell’interno dove si incontrano persone eccezionali e in località lontane dal turismo di massa che custodiscono tutta l’essenza della Sicilia. Un patrimonio da preservare, in un’epoca in cui massificazione e fuga dei cervelli rischiano di rubarci allo stesso tempo le radici e il futuro” dichiara Maria Cristina Castellucci, curatrice della guida.

Da Giuliana a Sambuca di Sicilia, da Leonforte a Gibellina, fra le pagine della Guida si dipana un viaggio fra i borghi poco battuti dalle rotte turistiche insieme a soste sempre imperdibili come Monreale e Cefalù. Inoltre i percorsi da fare a piedi o in bicicletta – o magari a cavallo – per conoscere il territorio dell’Isola a ritmo lento e immergersi nel suo fascino originario, fatto di sapori di una volta, di chiesette ricche di opere d’arte, di silenzi e popolazioni ospitali. Castelli medievali ed eccellenze del gusto, feste patronali e testimonial d’eccezione, ricette d’autore e passeggiate nei boschi compongono tutti insieme una Guida utile e di agile consultazione, una miniera di informazioni, consigli, storie ma anche di piacevolissime letture, per un viaggio imperdibile nella Sicilia più vera.

Non mancano, come d’abitudine, le puntuali indicazioni per mangiare, dormire e comprare nelle varie zone, oltre duecento indirizzi per soste golose.