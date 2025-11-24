Incendio in appartamento nel Palermitano. Una donna disabile, rimasta bloccata al secondo piano di una palazzina di via Spanò a Bagheria, a pochi passi dal corso Umberto, è stata salvata dai soccorritori.

Il rogo è divampato in un’abitazione di tre piani. I primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Bianca, in servizio per lo “Sfincione fest” chiamati dalla figlia della donna.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla signora, rifugiatasi sul balcone, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio hanno spento le fiamme. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, che hanno chiuso la strada per motivi di sicurezza.

Tra le possibili cause si ipotizza un corto circuito dell’impianto elettrico o un pentolino lasciato sui fornelli.