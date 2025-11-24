Con il patrocinio del Comune e alla presenza del Sindaco, Salvatore Pitrola, è iniziata la tournée del cortometraggio ‘À Milanisa’, scritto e diretto dallo chef~regista, Vincenzo La Cognata.

A causa del maltempo, l’evento si è svolto nei locali del Bar Pasticceria La Mattina, che ha ospitato con entusiasmo, pubblico e ospiti.

La serata si è aperta alle ore 18:30 con il Talk culturale condotto dal giornalista Angelo Augusto, che ha guidato il confronto su memoria, territorio e nuove narrazioni e del progetto Inclusivo HimeramovieApa insieme al regista Vincenzo La Cognata, allo chef Lorenzo Montemaggiore e al regista Pino Pullella.

Alle ore 19:00 ne è seguita la proiezione del cortometraggio ‘À Milanisa’ alla presenza degli attori Angelo Montana e Salvatore Mulè.

L’opera, già vincitrice del premio di Cinepoesia Versi di Luce, ha emozionato il pubblico con un viaggio tra identità ed emigrazione, raccontando il desiderio di riscatto attraverso il linguaggio universale della cucina e la poesia di Salvatore Quasimodo.

Il film ha ottenuto prestigiosi patrocini, tra cui quelli del Comune di Licata, del Parco Letterario Salvatore Quasimodo, della Strada degli Scrittori e di Slow Food Agrigento.

La serata si è conclusa con la degustazione della pasta ‘Â Milanisa’ piatto protagonista del film, preparata dalla Pasticceria La Mattina e dallo chef Leonardo Massaro. Nonostante il freddo e la pioggia, la partecipazione calorosa ha reso l’evento, ponte tra cultura, emozioni e territorio, confermando la forza di una narrazione che unisce cinema, tradizione e convivialità.

Un grazie ai Volontari della Guardia costiera ausiliaria di Licata per il servizio d’ordine e sicurezza