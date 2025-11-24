Sono state raccolte 9 sacche di sangue, guadagnate 3 pre-donazioni (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) ed eseguito un controllo sanitario.

La donazione – organizzata dall’Avis – si è svolta nei locali dell’Associazione di volontariato, sezione di Campobello di Licata, in via Medici, a ridosso della Chiesa San Giuseppe.

Nella precedente donazione di sangue erano state raccolte 9 sacche di sangue e un controllo sanitario. Il 30 novembre la successiva raccolta di sangue.

Giovanni Blanda