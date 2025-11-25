Esprimo il plauso dell’Amministrazione Comunale ai Carabinieri della Compagnia di Canicattì per la brillante operazione condotta in contrada Buccheri, che ha portato all’individuazione di 12 soggetti indagati per gravi reati ambientali.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha consentito di documentare ripetuti episodi che rappresentavano una seria minaccia per l’ambiente e la salute pubblica della nostra comunità.

Questa operazione testimonia l’impegno costante e la professionalità dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del territorio e nella lotta contro chi, con condotte illecite e ripugnanti, compromette il patrimonio naturale e mette a rischio la salute dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale, nel ribadire la propria totale collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Magistratura nel contrasto a ogni forma di illegalità ambientale, invita tutti i cittadini a segnalare eventuali comportamenti sospetti ed a collaborare attivamente per preservare il decoro e la salubrità del nostro territorio.