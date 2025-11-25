A seguito dell’estensione del finanziamento da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il precedente elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te 2025, è stato aggiornato con l’inserimento di ulteriori 40 nuclei familiari, attinti dall’apposito elenco di scorrimento predisposto da INPS.

Si invitano pertanto i cittadini con ISEE 2025 inferiore a 15.000 euro a verificare se il proprio protocollo ISEE-DSU risulta nell’elenco scaricabile dal sito istituzionale al link https://www.comune.canicatti.ag.it/it/news/carta-dedicata-2025-aggiornamento-elenco-beneficiari

e, in caso affermativo, di ritirare negli uffici Servizi Sociali (Centro Culturale San Domenico) la comunicazione da presentare agli Uffici Postali per l’assegnazione della Carta.

Si specifica che per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare, pena decadenza dal beneficio, almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025 ed utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026