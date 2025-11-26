È stato ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra CNA Siracusa e il Consorzio di Tutela e Miglioramento della Mandorla di Avola, un accordo che segna un passo importante nella promozione delle eccellenze locali e nel rafforzamento dei legami tra produttori e imprese di trasformazione.

L’intesa nasce dalla volontà condivisa di: mettere a fattor comune competenze ed esperienze delle due realtà; favorire la valorizzazione della Mandorla di Avola, prodotto identitario e di qualità riconosciuto a livello nazionale e internazionale; stabilire condizioni economiche di fornitura vantaggiose per le imprese trasformatrici, impegnate a rispettare disciplinari e strumenti operativi del Consorzio; creare occasioni di promozione in fiere, eventi e manifestazioni locali, regionali e nazionali; coinvolgere CNA Siracusa nella programmazione di iniziative sviluppate dal Consorzio.

La presidente di CNA Siracusa Rosanna Magnano ha sottolineato come “questo protocollo rappresenti un modello di collaborazione virtuosa tra associazioni e consorzi, capace di generare valore per le imprese e per l’intero territorio”.

Il presidente del Consorzio della Mandorla di Avola Giorgio Cappello ha evidenziato che “rafforzare il legame con il mondo della trasformazione significa garantire nuove opportunità di crescita e consolidareil prestigio della Mandorla di Avola, simbolo di qualità e tradizione”.

Con questa firma, CNA Siracusa e il Consorzio della Mandorla di Avola avviano un percorso comune che mira a sostenere l’economia locale, promuovere pratiche sostenibili e consolidare l’immagine di un prodotto che è patrimonio culturale ed enogastronomico della Sicilia.

Presenti all’incontro anche il direttore del Consorzio Francesco Midolo, Cristina Rizzo, presidente dei Pasticceri di CNA Siracusa, Franco Neri, Presidente di CNA Agroalimentari, Fabio Salonia, CNA Turismo e Francesco Annino, Presidente Nazionale di CNA Agricultura.