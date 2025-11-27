Dopo il successo del tour 2024 che ha visto il cantautore esibirsi in alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, BIAGIO ANTONACCI è pronto per tornare live e regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile con UNPLUGGED 2026: 4 straordinarie arene per 40 concerti.

Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., prenderà il via dal Teatro Greco di Tindari (Messina) dove Antonacci si esibirà il 3-4-5-7-8-10-11-13-17 e 18 luglio. Le dieci date di Biagio Antonacci faranno d’apertura al 70esimo Tindari Festival edizione 2026 diretto da Mario Incudine.

Gli spettacoli a Tindari saranno realizzati da Puntoeacapo Srl.

Le 40 date indimenticabili per lui e per il pubblico presente, vedranno per la prima volta un artista (sia italiano che internazionale) esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, come il Teatro Greco di Tindari (ME), l’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e il Teatro Grande di Pompei (NA).

Questi 40 concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Biagio Antonacci.