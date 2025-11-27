Il dott. Massimiliano Rosselli è stato nominato Coordinatore Germania e Responsabile regionale italiani all’estero Lega Salvini Premier.

L’incarico prevederà l’organizzazione della struttura politica del partito nelle circoscrizioni ed in particolare quello di creare il ponte di stretto contatto con gli italiani residenti all’estero, con particolare attenzione tra la Regione Sicilia e le comunità siciliane presenti sul territorio tedesco, attraverso la pianificazione di gruppi di lavoro atti alla divulgazione del messaggio politico della Lega.

Il lavoro del coordinatore Germania, mira inoltre a promuovere lo sviluppo complessivo del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare in relazione agli scambi agroalimentari) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

La scelta nasce dalla comprovata adesione ai valori fondanti della Lega e dall’impegno costante per una politica che mette al centro la persona, la famiglia, la comunità. Rosselli già in passato ha svolto incarichi di rilievo come Responsabile regionale del tesseramento, il primo commissario della provincia di Agrigento e responsabile della Segreteria Tecnica regionale.

“Assumo l’incarico di Coordinatore Germania con senso di responsabilità e con immensa gratitudine ringrazio il coordinatore Lega Mondo On. Paolo Formentini e il coordinatore Lega Europa dott. Alessandro Boccaletti per la fiducia e al Commissario regionale Sen. Nino Germanà per il supporto ricevuto”, è il commento di Rosselli. “Rappresenteremo al meglio i valori della Lega a livello europeo. La mia priorità sarà ascoltare le istanze dei cittadini e tradurle in proposte politiche concrete, in grado di rispondere ai bisogni degli italiani residenti all’estero”, ha aggiunto ancora il neo-coordinatore Germania.