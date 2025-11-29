Con nota n. 24132 del 23 maggio 2025, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato n. 7 beneficiari per il Comune di Campobello di Licata che hanno il seguente codice identificativo “”Id”” : si invitano pertanto i beneficiari a presentare richiesta, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione del contributo, da parte del suddetto Assessorato, come previsto dall’art. 9 “Erogazione contributo” dell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia, presso il protocollo generale dell’Ente sito in Piazza XX Settembre n. 1 .Per agevolare i richiedenti è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente. Secondo le istruzioni dettate dalla Regione, il Comune rilascerà: attestazione relativa alla realizzazione dell’attività socialmente utile prevista dall’art. 28, c.1, della legge regionale del 30 gennaio 2025, n.3; ovvero attestazione dell’impossibilità di adibire l’interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico; ovvero attestazione di mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, comunicazione ai beneficiari dei contributi per attività socialmente utili
Con nota n. 24132 del 23 maggio 2025, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato n. 7 beneficiari per il Comune di Campobello di Licata che hanno il seguente codice identificativo “”Id”” : si invitano pertanto i beneficiari a presentare richiesta, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione del contributo, da parte del suddetto Assessorato, come previsto dall’art. 9 “Erogazione contributo” dell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia, presso il protocollo generale dell’Ente sito in Piazza XX Settembre n. 1 .Per agevolare i richiedenti è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente. Secondo le istruzioni dettate dalla Regione, il Comune rilascerà: attestazione relativa alla realizzazione dell’attività socialmente utile prevista dall’art. 28, c.1, della legge regionale del 30 gennaio 2025, n.3; ovvero attestazione dell’impossibilità di adibire l’interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico; ovvero attestazione di mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili.