Con nota n. 24132 del 23 maggio 2025, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato n. 7 beneficiari per il Comune di Campobello di Licata che hanno il seguente codice identificativo “”Id”” : si invitano pertanto i beneficiari a presentare richiesta, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali, di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione del contributo, da parte del suddetto Assessorato, come previsto dall’art. 9 “Erogazione contributo” dell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia, presso il protocollo generale dell’Ente sito in Piazza XX Settembre n. 1 .Per agevolare i richiedenti è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente. Secondo le istruzioni dettate dalla Regione, il Comune rilascerà: attestazione relativa alla realizzazione dell’attività socialmente utile prevista dall’art. 28, c.1, della legge regionale del 30 gennaio 2025, n.3; ovvero attestazione dell’impossibilità di adibire l’interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico; ovvero attestazione di mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili.

Giovanni Blanda