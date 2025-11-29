Disposizione con ordinanza comunale sull’eliminazione dell’amianto. Provvedimento firmato dal Sindaco Vito Terrana. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello di Licata segnala che “”i soggetti pubblici e privati – si legge nella comunicazione -, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, sono obbligati a darne opportuna comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L’Ente precisa che, questa comunicazione consentirà la presentazione della successiva domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 20214/2020. Considerata l’importanza dell’adempimento per la salute pubblica, “”i cittadini campobellesi sono sollecitati, al sussistere delle situazioni predette, a volere trasmettere la relativa domanda al Comune””. Gli uffici comunali preposti sono disponibili a fornire informazioni agli interessati. Pertanto, i cittadini possono recarsi al palazzo municipale ed interloquire con chi di competenza per acquisire informazioni. Le demolizioni entro il prossimo 31 dicembre.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, ordinanza comunale sull’eliminazione dell’amianto
