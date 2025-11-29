Disposizione con ordinanza comunale sull’eliminazione dell’amianto. Provvedimento firmato dal Sindaco Vito Terrana. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello di Licata segnala che “”i soggetti pubblici e privati – si legge nella comunicazione -, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, sono obbligati a darne opportuna comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L’Ente precisa che, questa comunicazione consentirà la presentazione della successiva domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 20214/2020. Considerata l’importanza dell’adempimento per la salute pubblica, “”i cittadini campobellesi sono sollecitati, al sussistere delle situazioni predette, a volere trasmettere la relativa domanda al Comune””. Gli uffici comunali preposti sono disponibili a fornire informazioni agli interessati. Pertanto, i cittadini possono recarsi al palazzo municipale ed interloquire con chi di competenza per acquisire informazioni. Le demolizioni entro il prossimo 31 dicembre.

Giovanni Blanda