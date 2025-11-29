In concomitanza con il periodo della raccolta delle olive, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, hanno intensificato i servizi di controllo nelle aree agricole al fine di arginare il fenomeno di furti negli uliveti, che hanno portato a nuovi arresti e denunce.

I Carabinieri della Stazione Borgo Annunziata, ad esito accertamenti relativi al furto di oltre sei quintali di olive perpetrato a Misiliscemi in C/da Ballottella, hanno denunciato quattro uomini di 35, 52, 53, e 69anni.

A Valderice i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 22enne e due donne di 28 e 19 anni, sorpresi di notte a rubare olive in un terreno di C/da Fico, le olive che i due avevano già raccolto, “oltre un quintale”, sono state restituite al legittimo proprietario.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, non veniva disposta alcuna misura per le due donne, mentre per l’uomo veniva disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.