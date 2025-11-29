Oggi alla presenza del Sig. Vicario, Dr. Carlo Mossuto, in rappresentanza

del Questore (attualmente fuori sede), e del massimo Vertice del Sindacato

Nazionale di Polizia Antonino ALLETTO e Provinciale, Alfonso IMBRÒ, hanno

preso parte al saluto dell’amico e collega Antonino AMATA, Assistente Capo

Coordinatore della Polizia di Stato, che dal 1° Dicembre del corrente anno,

dopo 37 anni di onorato servizio, andrà in pensione per raggiunti limiti

d’età.

Il commiato, svoltosi presso la Sala San Michele della Questura di

Agrigento, ha registrato la presenza dei vertici degli uffici di Polizia

della Questura, dal Capo di Gabinetto, D.ssa Maria Lucia LOMBARDO, il

Dirigente dell’Anticrimine D.ssa Giuseppina INTERDONATO, il Dirigente

dell’Ufficio Personale, Dr. Francesco SAMMARTINO, il Dirigente della locale

Squadra Mobile Dr. Vincenzo PERTA e il suo Vice Dr. Andrea Palermo, il

Dirigente della DIGOS, Dr. Sergio CARRUBBA, il Dirigente dell’Immigrazione

Dr. Dario INFURNA, il Dirigente dell’U.P.G.S.P. D.ssa Francesca ROBERTO, il

Vice Prefetto Vicario della Prefettura D.ssa Elisa VACCARO, il Dirigente

dell’Ufficio Amministrativo della Questura Dr. Giuseppe ZIRAFA e numerosi

colleghi di ogni ordine e grado di tutti gli Uffici della Provincia.

Il collega Antonino AMATA, originario di Militello Rosmarino (Messina) in

servizio nella città di Agrigento dal 1990, ha svolto diversi ed importanti

incarichi in particolarissimi e delicatissimi Uffici della Questura e delle

specialità della nostra Provincia.

Un uomo, un servitore dello Stato, equilibrato, onesto e preparato, sempre

dalla parte dell’Istituzione nel senso più alto e nobile del termine, un

vero Gentlemen, così nel Suo discorso introduttivo l’ha definito il Vicario

del Questore Dr. Carlo Mossuto, apprezzandone le doti e la capacità, nei due

ruoli svolti dal collega Amata, sia da esperto e diligente dipendente della

Polizia di Stato, occupando posti chiave dell’amministrazione, che da

valente Dirigente Sindacale che negli anni si è confrontato ai tavoli di

concertazione con l’Amministrazione, con grande lealtà e professionalità,

con l’indispensabile equilibrio che ne ha sempre distinto il tratto umano e

professionale. Ulteriori parole di apprezzamento sincero e di grande

emozione ha suscitato il saluto posto in essere da parte dei segretari

sindacali, ciascuno per le rispettive funzioni, evidenziando l’apporto

costante e la competenza giuridica e professionale dimostrata da un collega

che è stato cofondatore del primo sindacato di Polizia nella Provincia di

Agrigento, collaborando alla stesura di veri e propri protocolli d’intesa

con l’Amministrazione, fin dalle primissime sottoscrizioni delle

contrattazioni decentrate, che fino ad oggi, sono valide ed attualissime.

Nel corso degli interventi i dirigenti sindacali, ad unisono, hanno

rassicurato la categoria che sindacalmente per il collega AMATA non sarà un

addio, ma semplicemente un arrivederci, in quanto anche in pensione svolgerà

il prestigioso incarico di Capo Segreteria del Movimento dei Poliziotti

Democratici e Riformisti di Agrigento, riconfermandolo nell’attuale incarico

di componente del Direttivo Nazionale.