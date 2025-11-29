Oggi alla presenza del Sig. Vicario, Dr. Carlo Mossuto, in rappresentanza
del Questore (attualmente fuori sede), e del massimo Vertice del Sindacato
Nazionale di Polizia Antonino ALLETTO e Provinciale, Alfonso IMBRÒ, hanno
preso parte al saluto dell’amico e collega Antonino AMATA, Assistente Capo
Coordinatore della Polizia di Stato, che dal 1° Dicembre del corrente anno,
dopo 37 anni di onorato servizio, andrà in pensione per raggiunti limiti
d’età.
Il commiato, svoltosi presso la Sala San Michele della Questura di
Agrigento, ha registrato la presenza dei vertici degli uffici di Polizia
della Questura, dal Capo di Gabinetto, D.ssa Maria Lucia LOMBARDO, il
Dirigente dell’Anticrimine D.ssa Giuseppina INTERDONATO, il Dirigente
dell’Ufficio Personale, Dr. Francesco SAMMARTINO, il Dirigente della locale
Squadra Mobile Dr. Vincenzo PERTA e il suo Vice Dr. Andrea Palermo, il
Dirigente della DIGOS, Dr. Sergio CARRUBBA, il Dirigente dell’Immigrazione
Dr. Dario INFURNA, il Dirigente dell’U.P.G.S.P. D.ssa Francesca ROBERTO, il
Vice Prefetto Vicario della Prefettura D.ssa Elisa VACCARO, il Dirigente
dell’Ufficio Amministrativo della Questura Dr. Giuseppe ZIRAFA e numerosi
colleghi di ogni ordine e grado di tutti gli Uffici della Provincia.
Il collega Antonino AMATA, originario di Militello Rosmarino (Messina) in
servizio nella città di Agrigento dal 1990, ha svolto diversi ed importanti
incarichi in particolarissimi e delicatissimi Uffici della Questura e delle
specialità della nostra Provincia.
Un uomo, un servitore dello Stato, equilibrato, onesto e preparato, sempre
dalla parte dell’Istituzione nel senso più alto e nobile del termine, un
vero Gentlemen, così nel Suo discorso introduttivo l’ha definito il Vicario
del Questore Dr. Carlo Mossuto, apprezzandone le doti e la capacità, nei due
ruoli svolti dal collega Amata, sia da esperto e diligente dipendente della
Polizia di Stato, occupando posti chiave dell’amministrazione, che da
valente Dirigente Sindacale che negli anni si è confrontato ai tavoli di
concertazione con l’Amministrazione, con grande lealtà e professionalità,
con l’indispensabile equilibrio che ne ha sempre distinto il tratto umano e
professionale. Ulteriori parole di apprezzamento sincero e di grande
emozione ha suscitato il saluto posto in essere da parte dei segretari
sindacali, ciascuno per le rispettive funzioni, evidenziando l’apporto
costante e la competenza giuridica e professionale dimostrata da un collega
che è stato cofondatore del primo sindacato di Polizia nella Provincia di
Agrigento, collaborando alla stesura di veri e propri protocolli d’intesa
con l’Amministrazione, fin dalle primissime sottoscrizioni delle
contrattazioni decentrate, che fino ad oggi, sono valide ed attualissime.
Nel corso degli interventi i dirigenti sindacali, ad unisono, hanno
rassicurato la categoria che sindacalmente per il collega AMATA non sarà un
addio, ma semplicemente un arrivederci, in quanto anche in pensione svolgerà
il prestigioso incarico di Capo Segreteria del Movimento dei Poliziotti
Democratici e Riformisti di Agrigento, riconfermandolo nell’attuale incarico
di componente del Direttivo Nazionale.