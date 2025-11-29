Il prossimo 11 dicembre 2025 alle ore 21.00 si svolgerà l’evento “The night of Candles” presso il Teatro

Rosso San Secondo di CaltanisseBa organizzato da Kusà EvenG in collaborazione con Prima Quinta.

Un concerto a lume di candela che sarà eseguito da un QuarteBo di Archi tuBo femminile, le Dammen

Quartet, con le musiche di Ennio Morricone e delle più belle colonne sonore dei Film che hanno segnato la

storia del cinema italiano e internazionale. Un’avvolgente atmosfera musicale che sarà arricchita dalla

bellezza architeBonica del Teatro, rinomato luogo di arte e di emozioni.

Un format vincente e aﬀascinante fortemente condiviso dal direBore arGsGco del Teatro, Aldo Rapè.

La prevendita è già in corso con un numero importante di biglieT venduG ma con con possibilità di acquisto

dei rimanenG presso la biglieBeria del Teatro Rosso San Secondo