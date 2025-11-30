I carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, unitamente ai colleghi del Nas, hanno effettuato una ispezione all’interno di una casa di riposo a Ribera. I militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione e per questo motivo hanno proceduto a sanzionare l’amministratore – un quarantenne agrigentino – con 2mila euro di multa. A carico del rappresentante della struttura è scattata anche una denuncia alla procura della Repubblica di Sciacca.