Per pochi secondi il musicista Roy Paci a Palermo non ha riportato gravi ferite. Dal balcone del piano di sopra sono venuti giù grossi pezzi di cemento. L’artista era appena uscito per gettare nel balcone i rifiuti per la differenziata.

E’ successo in pochi secondo in un palazzo nella zona di via Mariano Stabile. Il musicista è riuscito a fare un passo indietro prima che venisse travolto dai calcinacci e dai detriti precipitati attorno a lui. Per Roy Paci solo qualche escoriazione e tanto spavento.

Il balcone crollato si trova su un cortile interno. I detriti non hanno colpito passanti o auto in transito. I vigili del fuoco non sono intervenuti.