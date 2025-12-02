La spiaggia di Mondello sarà divisa in 14 “lotti”, 14 porzioni di spiaggia. Solo 7 di questi lotti verranno messi a bando per diventare spiaggia attrezzata a pagamento. gli altri sette lotti, quindi una porzione di circa metà della lunga spiaggia di Mondello, saranno di libera balneazione.
Lo prevede il PUDM, il Piano di utilizzo del demanio marittimo, predisposto dal Comune di Palermo e trasmesso alla Regione siciliana per le osservazioni di competenza. L’arrivo del documento alla regione viene confermato dall’assessore Giusi Savarino in un vide social nel quale la titolare di Territorio e Ambiente interviene sulla vicenda della Italo belga per rivendicare l’operato della Regione che, racconta, ha agito prima che arrivasse la relazione della Commissione Antimafia.