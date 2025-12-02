Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento Queste le Cariche elette all’unanimità dal nuovo Consiglio: Presidente: Dott. For. Gero Barbera, Vice Presidente: Dott.ssa For. Maria Ala, Segretario: Dott. For. Michele Mangione, Tesoriere: Dott. Agr. Giovanni Marino.

Il nuovo Consiglio sarà chiamato a guidare l’Ordine in una fase cruciale, in cui i Dott. Agronomi e Dott. Forestali svolgeranno un ruolo fondamentale per la tutela del territorio e dell’ambiente urbano, per la gestione sostenibile delle risorse naturali, per la valorizzazione delle produzioni agricole e per la prevenzione dei rischi ambientali.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli Iscritti, per la fiducia accordata a codesto Consiglio nell’essere rappresentati. Un grazie a quest’ultimo nell’avermi designato quale Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento. Lavoreremo nell’interesse della Professione in una rinnovata ottica di risoluzione di tutte quelle problematiche e peculiarità che spesso attanagliano il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va alla Presidente uscente la Dott.ssa Maria Giovanna Mangione e all’intero Consiglio per il prezioso lavoro svolto: la guida del Presidente Mangione ha lasciato un solco indelebile ed importante, fatto di impegno, trasparenza, serietà e visione su cui oggi noi, nuovo Consiglio, possiamo proseguire con rinnovata determinazione. Il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è oggi più che mai centrale nella gestione del territorio, nella tutela dell’ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili che salvaguardino le nostre risorse naturali. Con spirito di servizio e collaborazione, lavoreremo insieme per valorizzare ulteriormente la nostra professione e affrontare con competenza le sfide future”; dichiara il Presidente Dott. For. Gero Barbera.