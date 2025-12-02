Prende ufficialmente avvio “Trame di Blu”, il progetto promosso dal Comune di Ravanusa e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nell’ambito dell’Avviso pubblico DDG 3833/2023 dedicato all’avvio di percorsi di socializzazione in ambiente esterno e all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico (ASD).

Il Comune di Ravanusa, ente capofila, avvia il progetto grazie all’impegno del Sindaco avv. Salvatore Pitrola, l’Assessore Rocco Carlisi e al supporto determinante del Referente di progetto, Carmelo Falletta. Un ruolo centrale è ricoperto da Elisa Savarino, psicologa esperta in interventi psicoeducativi e processi di inclusione socio-relazionale, e da Luciana D’Auria, assistente sociale esperta in programmazione di servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili e nella progettazione sociale e territoriale per lo sviluppo sostenibile.

La loro esperienza, unita alla profonda conoscenza del territorio e alla capacità di mettere in rete le realtà locali, rappresenta uno dei principali elementi di forza del progetto.

“Trame di Blu” nasce per rispondere ai bisogni concreti del territorio, contrastando l’isolamento sociale, ampliando le opportunità di socializzazione e rafforzando le competenze relazionali, emotive, sensoriali e motorie delle persone con ASD.

Il progetto coinvolgerà 20 beneficiari diretti residenti nei Comuni di Ravanusa e Campobello di Licata, oltre a più di 100 destinatari indiretti, tra operatori sociali, educatori, famiglie, volontari e realtà del Terzo Settore.

L’obiettivo generale è promuovere inclusione, autonomia e partecipazione attiva, nel rispetto dei principi di autodeterminazione ed empowerment.

Il progetto ha una durata complessiva di dodici mesi e si articola in diverse fasi.Il coordinamento generale è affidato all’associazione Kaos, il percorso di formazione rivolto a operatori e volontari, curato dall’associazione Attivamente.

Segue una fase operativa, durante la quale verrà attuato un articolato programma di laboratori e attività guidate, realizzato grazie al contributo delle associazioni partner. Le attività comprendono percorsi di musicoterapia e danza promossi da ACAMS APS; esperienze sensoriali e ambientali, tra cui trekking, visite a fattorie didattiche e iniziative all’aperto condotte da Sicani del Monte Saraceno; laboratori artigianali e artistici dedicati alle arti visive, alla ceramica, all’artigianato, al giardinaggio e alla cucina coordinati dal CIF – Casa dell’Amicizia.

Sono inoltre previsti laboratori sportivi paralimpici organizzati da ACSI Caltanissetta, attività teatrali curate da Il Covo degli Artisti APS, percorsi di cittadinanza attiva promossi dal CAV e iniziative estive e di animazione realizzate dalla Pro Loco Ravanusa APS. Per garantire la massima partecipazione dei beneficiari, il progetto comprende anche un servizio di trasporto dedicato, attivato in collaborazione con ARSOSS. Contributo interessante nell’azione promozionale del progetto dell’associazione Impronte, che ha designato come esperto il giovane Salvatore rotolo esperto in comunicazione.

“Trame di Blu” si configura come un progetto corale che unisce istituzioni, associazioni, famiglie, operatori e volontari. Una sinergia che mira non solo a offrire servizi, ma a promuovere una vera e propria cultura dell’inclusione, attraverso percorsi di sensibilizzazione e iniziative aperte alla cittadinanza.

Nel corso dei prossimi mesi verranno avviate le prime attività e saranno diffusi aggiornamenti tramite i canali ufficiali del Comune di Ravanusa e del progetto. Sono inoltre in programma eventi pubblici, workshop e strumenti di storytelling che coinvolgeranno l’intera comunità.