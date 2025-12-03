La comunità canicattinese è sotto choc per la tragica scomparsa di Elisea Giardina, la studentessa di 16 anni del Liceo Scientifico “Ugo Foscolo” (classe 3E), strappata alla vita da un improvviso aneurisma cerebrale. La giovane si è sentita male il 20 ottobre scorso mentre era in casa con i genitori: un malore improvviso l’ha fatta svenire, causandole una violenta caduta e un trauma cranico. Trasportata d’urgenza all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì e poi al “Sant’Elia” di Caltanissetta, Elisea è stata operata per contenere l’emorragia cerebrale e immersa in un coma farmacologico. Nonostante le cure e le preghiere di un’intera città, che da oltre un mese seguiva con angoscia il suo decorso, il suo cuore ha smesso di battere l’1 dicembre.

Il messaggio della dirigente scolastica Rossana Virciglio ha diffuso la notizia con parole di profondo dolore: «È con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa della nostra cara alunna Elisea Giardina. Tutta la comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia con affetto. Organizzeremo un momento di commemorazione per ricordarla insieme, trasformando il lutto in un tributo alla sua luce». Sui social, migliaia di messaggi di cordoglio: «Vola in alto, piccola Elisea, e proteggi i tuoi cari da lassù», si legge in uno dei post più condivisi.

Di fronte a un dramma che ha scosso l’intera provincia di Agrigento, il sindaco Vincenzo Corbo ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 136 del 2 dicembre 2025, proclamando il lutto cittadino per oggi, mercoledì 3 dicembre, giorno delle esequie. I funerali si svolgeranno alle ore 15:30 nella Chiesa della Sacra Famiglia. L’ordinanza dispone:

L’esposizione a mezz’asta delle bandiere sul Palazzo di Città;

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche fino alla conclusione delle esequie;

Il sindaco invita «la cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività a manifestare il cordoglio partecipando nelle forme più opportune al lutto cittadino». «Questa tragedia ha avvolto Canicattì in un velo di profondo dolore – ha dichiarato Corbo –. Proclamiamo il lutto per interpretare il sentimento comune e stringerci intorno alla famiglia e agli amici di Elisea, una giovane nel fiore della sua vita che ci ha lasciato troppo presto».