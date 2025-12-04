Due marsalesi di 20 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’atteggiamento dei due che camminavano per le vie del centro di Marsala come se stessero aspettando l’arrivo di qualcuno. Sottoposti a perquisizione, i due ventenni sono stati trovati in possesso di tre involucri in cellophane contenenti 300 grammi di hashish. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari.
Camminavano per strada con 300 grammi di hashish, due arresti
