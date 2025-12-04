«C’è una parte del cuore che in questo ultimo periodo non posso non dedicare a Lillo Burgio». Con queste parole, cariche di emozione e di gratitudine, l’ex deputato regionale Vincenzo Castellano rompe il silenzio degli ultimi mesi e rende omaggio all’amico e compagno di strada che, in appena tre anni, è diventato molto più che un alleato politico.

«In tre anni non abbiamo solo condiviso politica: abbiamo condiviso anima», scrive Castellano in un lungo post pubblicato sui suoi canali social. Un passaggio che va oltre la semplice retorica e che descrive un legame profondo, di quelli che nascono quando «due anime si toccano e vanno sulla stessa frequenza». È in quel momento, spiega, che «succede qualcosa di raro: si può immaginare l’impossibile e lo si può realizzare».

Entusiasmo, trasparenza, sincerità, onestà, comunità. Sono questi i valori che, secondo Castellano, hanno cementato il sodalizio con Lillo Burgio e che rappresentano il tratto distintivo del percorso comune. «Lo stare bene insieme», aggiunge, è la vera forza motrice: «Perché quando le persone vedono sorrisi e non bronci, soluzioni e non lamentele, opportunità e non problemi… allora nasce davvero un movimento culturale nuovo».

Un movimento che sembra pronto a prendere forma concreta. Il post si chiude infatti con una sola, enigmatica parola accompagnata da un cuore rosso: «Meriggiare ❤️».

Un termine antico, quasi poetico – dal verbo “meriggiare”, ovvero riposare all’ombra nelle ore più calde della giornata – che in Sicilia evoca lentezza, riflessione, ma anche la capacità di trovare riparo e forza proprio quando il sole brucia di più. Un’immagine che, letta alla luce delle parole precedenti, appare come la promessa di una nuova stagione politica e culturale, fatta di calore umano e di progettualità condivisa.

Dopo mesi di rumors su possibili candidature, nuovi partiti e alleanze nel centrodestra agrigentino, il messaggio di Castellano suona come un vero e proprio manifesto. Non è solo un ringraziamento personale a Lillo Burgio; è la dichiarazione d’intenti di chi, insieme a lui, vuole costruire qualcosa di diverso: «un movimento culturale nuovo» che parta dai sorrisi e dalle soluzioni, e che abbia nel «Meriggiare» il suo simbolo e il suo orizzonte.

Il countdown, a questo punto, sembra iniziato. E Agrigento aspetta di scoprire quale sarà la prossima mossa di due uomini che, parole loro, hanno imparato a «immaginare l’impossibile» e a realizzarlo, anima per anima.