Si sono dati appuntamento nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Villaggio Mosè per chiarire “vecchie ruggini” ma la discussione è degenerata in una vera e propria rissa. Protagonisti della vicenda almeno quattro immigrati, tutti ospiti di una struttura della città, che si sono affrontati con calci, pungi e addirittura una spranga.

Il bilancio è di due feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la scazzottata. Sul posto sono intervenuti poliziotti e carabinieri oltre al personale sanitario. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ancora poco chiari i motivi che hanno scatenato la zuffa.