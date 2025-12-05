“Forse oggi gli elettori di Salvini capiranno con chi hanno a che fare. Il Ponte sullo Stretto è la più grande propaganda ripresa dai tempi di Berlusconi. Parlano, promettono senza sapere davvero cosa possono o non possono fare, senza rispetto per i cittadini, senza valutare cosa si può e cosa non si può fare. È accaduto ciò che da mesi sosteniamo con fermezza: il Governo è stato costretto a fare marcia indietro sul Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti ha posto un muro talmente solido da rendere impossibile continuare a fingere che tutto andasse bene: per questo il Governo Meloni sembra abbia deciso che la delibera CIPESS dovrà essere rifatta da capo. Non è una sfumatura tecnica, è un’ammissione del fallimento politico! È la conferma di ciò che avevamo denunciato: un progetto privo di basi solide, avviato con leggerezza, forzature e una propaganda che non poteva reggere alla prova della legalità e dei numeri. È una vittoria del buon senso e la sconfitta sulla propaganda! Il Ponte non si farà, e lo sanno. Ma continueranno a spendere, a rinviare, a cercare di tenere in vita un progetto per avere qualcosa da dire e da promettere ai cittadini mentre il Paese avrebbe bisogno di investimenti veri: infrastrutture sicure, servizi efficienti, opere che migliorino davvero la vita dei cittadini. Ma state certi che chiederemo il conto per tutto questo. Prima o poi dovranno rispondere alle interrogazioni parlamentari che abbiamo depositato, sia per chiedere esatta contezza di tutti i soldi spesi fino a ora sia per ottenere la pubblicazione integrale della corrispondenza con la Commissione Europea, e i cittadini sapranno finalmente tutta la verità”. Così sui social la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.
PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): FALLIMENTO POLITICO GOVERNO, PROPAGANDA NON REGGE PIÙ
