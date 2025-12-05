“ho ricevuto le dimissioni del Vicesindaco Michele Lo Bello per “motivi strettamente personali”. Ho preso atto, con significativo dispiacere, della scelta del Vicesindaco e accettato le sue dimissioni nel rispetto della sua volontà”. A renderlo noto è il Sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.

“In questa circostanza, continua nella nota il primo cittadino, vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a Michele Lo Bello per la dedizione, la passione e l’impegno profusi in tutto il periodo del suo mandato interpretato nel totale rispetto delle istituzioni e finalizzato al bene della comunità di San Giovanni Gemini.Gli auguro, altresì, le migliori fortune nel prosieguo del suo percorso personale, professionale e politico”, ha concluso Zimbardo.