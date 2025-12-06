Diecimila volontari e volontarie nelle città metropolitane italiane. Anche in Sicilia.

Saranno loro a realizzare, il 26, 28 e 29 gennaio 2026, la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat nelle 14 città metropolitane. L’iniziativa, coordinata da fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è alla base della campagna #TuttiContano, lanciata in questi giorni per il reclutamento dei volontari.

Le città coinvolte saranno Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

L’obiettivo è di fondamentale importanza sociale: raccogliere ed organizzare dati attendibili e aggiornati sul fenomeno dell’homelessness in Italia. Creare una fotografia realistica, attendibile e dettagliata della situazione, come elemento chiave per comprendere la realtà delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema e programmare politiche pubbliche inclusive e di lungo periodo che siano veramente efficaci.

A supporto dei 10.000 volontari, sul territorio è già operativa una rete composta da 20 coordinatori metropolitani e 200 responsabili della rilevazione.

fio.PSD lavora in sinergia con le Amministrazioni dei Comuni delle 14 città metropolitane, i Soci della Federazione, e con il supporto di importanti realtà del terzo settore come Caritas Italiana, CNCA, Croce Rossa Italiana, CSVnet, Azione Cattolica, ARCI, InformaGiovani ETS, oltre che di numerose Università.