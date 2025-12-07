Prima viene sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e peraltro è risultato recidivo a questa specifica contestazione, e poco dopo è stato pizzicato nel centro cittadino nonostante fosse gravato dal provvedimento di Daspo urbano.

A finire nei guai, ancora una volta, è un ventiseienne disoccupato agrigentino. Il giovane è stato denunciato due volte nel giro di poche ore. La prima per guida senza patente e la seconda per aver violato il Dacur, il divieto di accesso nelle aree urbane, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.