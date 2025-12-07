L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime il più vivo apprezzamento ai militari della Stazione di Monforte San Giorgio e della Sezione Radiomobile di Milazzo per l’intervento effettuato lo scorso 27 novembre a Venetico (Messina). “A seguito di una segnalazione giunta al NUE-112 per una lite tra vicini in un’abitazione del centro – si legge nella nota – i militari sono intervenuti prontamente per riportare la calma. Nella circostanza, uno dei coinvolti, ha manifestato un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, con evidenti segni di agitazione, fino a perdere conoscenza per un presunto arresto cardio-circolatorio. Grazie alla professionalità, alla prontezza e alla formazione specifica dei Carabinieri del Radiomobile, che si sono alternati nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare, l’uomo è tornato cosciente ed è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti, e poi trasportato all’ospedale di Milazzo, dove è stato trattenuto in osservazione non in pericolo di vita”.
Uomo colto da malore, salvato dai Carabinieri
