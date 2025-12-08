Aggressione a colpi di catena in via XXVII Maggio a Palermo. I militari della Stazione di Brancaccio hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni. L’uomo, in un momento di “ordinaria follia”, armato di una catena in ferro, ha dapprima aggredito alcuni passanti e danneggiato diversi veicoli in sosta senza apparente motivo.

Il culmine della sua aggressione è stato il ferimento di un uomo di 81 anni, raggiunto dal lancio della catena. Non contento, il 28enne ha fatto irruzione all’interno di un istituto scolastico, interrompendo bruscamente le lezioni e disturbando docenti e studenti. Il giovane è stato bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria.