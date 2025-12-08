

Dopo che il Comune ha attivato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo, il cui Isee è da 10.632,95 a 13 mila euro, tutti gli studenti residenti a Campobello di Licata, frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a euro 13 mila (in corso di validità), possono presentare richiesta entro il 15 dicembre, esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata. Il modulo di domanda può esser ritirato presso la sede delle scuola di appartenenza.

Giovanni Blanda