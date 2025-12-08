Un trentacinquenne di Canicattì C.S. è morto nella tarda mattinata di oggi in Via Diaz. I Carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero trovato il corpo dell’uomo incastrato tra le lamiere di due camion. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’accaduto e le indagini sono ancora in corso
Canicattì, 35enne morto incastrato tra due camion
