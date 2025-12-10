Un appuntamento imperdibile per medici, specialisti e cittadini interessati ai progressi della chirurgia mini-invasiva: venerdì 12 dicembre 2025, ore 20:00, presso il Centro Polidiagnostico di Canicattì (via Calabria 23 / via Campania), si terrà un evento dedicato ai progressi e vantaggi della chirurgia laparoscopica, con focus sul trattamento delle patologie neoplastiche dell’apparato digerente, in particolare le neoplasie del colon-retto e di altri distretti.

A condurre l’incontro sarà il dott. Domenico La Porta, chirurgo generale specializzato in chirurgia oncologica e laparoscopica, con una lunga esperienza in interventi su colon-retto, malattia da reflusso gastroesofageo, tiroide e mammella. Il dott. La Porta opera presso strutture di eccellenza in Sicilia, tra cui l’Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM) di Viagrande (CT), un polo oncologico dipartimentale di III livello accreditato SSN, nato nel 2003 e parte del Gruppo Samed, noto per l’approccio multidisciplinare che integra clinica, ricerca e prevenzione.

L’evento, organizzato dal dott. La Porta, mira a illustrare come la laparoscopia rappresenti oggi una rivoluzione nel trattamento dei tumori digestivi: ridotti tempi di ricovero, minor dolore post-operatorio, cicatrici minime e recupero più rapido per i pazienti, senza compromettere l’efficacia oncologica.

Al termine della discussione, i partecipanti potranno intrattenersi intorno a un buffet offerto dal relatore, un’occasione informale per scambiare auguri natalizi e approfondire temi di salute in un’atmosfera conviviale.