Sono ben 10 comuni della provincia di Agrigento beneficiari di una serie di finanziamenti della Regione Siciliana, Autorità di Bacino e Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia, per interventi di consolidamento urbano e del litorale da anni a rischio frane e con pericolo di erosione marina. Si tratta di 12 interventi che saranno realizzati per lavori ordinari sul tutto il territorio dei comuni della fascia costiera che vanno da Licata a Menfi, passando per Agrigento. Ben 24 milioni di euro metteranno al sicuro i tessuti urbani e i litorali per i quali 10 comuni hanno avanzato richieste di intervento e di finanziamento di opere urgenti.

Questo il quadro della situazione, comune per comune:

Agrigento: lavori di protezione della fascia costiera nel tratto dell’area geografica di San Leone, euro 5.263.980; protezione della fascia costiera e della sede stradale del viale delle Dune, nella località di San Leone, euro 1.400.000.

Porto Empedocle: completamento dei lavori di consolidamento del centro abitato e del costone a valle del quartiere Bellavista, euro 834.000.

Favara: consolidamento del costone roccioso in contrada Poggio, euro 1.000.000.

Licata: lavori di mitigazione del rischio erosione marina sul litorale in località Plaia, euro 4.263,980.

Racalmuto: due distinti interventi per la tutela dei livelli di sicurezza del centro storico inserito in area R 4, euro 2.588.460; consolidamento di piazza Barone a nord est del centro abitato, euro 1.100.000.

Lampedusa e Linosa: consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti gli arenili nell’isola di Linosa, euro 1.230.000.

Menfi: in programma due interventi, consolidamento del versante meridionale del centro abitato, euro 1.700.000; opere di ripristino della sezione idraulica e ricostruzione delle sponde del torrente Mandrarossa e Vallone.

Ribera: intervento a protezione di un tratto di costa dall’erosione del mare nella località balneare di Seccagrande, euro 550.000.

Burgio: intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area del centro abitato di via Nazionale, euro 1.873.00.