Esercitava la professione di parrucchiere senza tuttavia avere titoli e licenze per farlo. Un barbiere abusivo è stato scoperto a Palma di Montechiaro dai poliziotti del locale commissariato e dai finanzieri di Licata. Per questo motivo il parrucchiere è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento.
Denunciato parrucchiere abusivo a Palma di Montechiaro
