

I controlli alla circolazione stradale, concentrati in Piazza Puglisi, hanno portato all’identificazione di 62 persone e all’ispezione di 29 veicoli, tra cui 8 biciclette elettriche. L’azione ha permesso di accertare violazioni al Codice della Strada per un ammontare totale superiore ai 15.000 euro. Le infrazioni riguardavano principalmente mancate revisioni, circolazione senza copertura assicurativa e targhe irregolari.

Sono stati sequestrati ai fini della confisca 5 veicoli: quattro di questi erano biciclette elettriche risultate pesantemente modificate e di fatto trasformate in veri e propri ciclomotori, mezzi che circolavano senza i requisiti di sicurezza e legali.