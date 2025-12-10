Si è conclusa, domenica 7 dicembre, l’iniziativa di beneficenza “Piccoli cuori, grandi sogni”, promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico. Un percorso iniziato questa estate con l’evento culturale in Biblioteca Comunale, che aveva coinvolto il baby consiglio, i piccoli lettori e l’intera cittadinanza, e che ha trovato il suo naturale approdo nella consegna del maxi assegno simbolico da 2.700 euro destinato al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Caltanissetta.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco Gioacchino Comparato, dall'assessora alla Cultura e dall'assessore allo Sviluppo Economico, Michele Giarratano, a tutte le aziende e alle attività commerciali che, Un grazie sentito anche alla primaria del reparto, dott.ssa Vitaliti, per l'accoglienza straordinaria e ai dirigenti dell'Asp con i quali si è lavorato in piena sinergia. L'augurio di Natale ai piccoli pazienti e a tutto il reparto.

L’amministrazione comunale, insieme all’associazione Quality Life, ha portato doni e panettoni, forniti da Fenimprese Caltanissetta, ai piccoli ricoverati del reparto di pediatria, accompagnati dalla presenza festosa di personaggi animati come Spiderman: un gesto semplice, capace di regalare un sorriso nei momenti più delicati.



L’evento ha confermato quanto il tessuto imprenditoriale locale sia attento e generoso nel sostenere iniziative di sensibilizzazione: piccoli gesti che raccontano grandi storie di solidarietà.

«La nostra attenzione – ha detto da parte sua l'assessora Marianna Guttilla – pone l'accento anche sulle esigenze più "silenziose", che meritano impegno e sostegno — si legge nella dichiarazione. Partiamo dai piccoli cuori per realizzare grandi sogni, proprio come suggerisce il titolo dell'evento. Partiamo dai piccoli gesti per costruire percorsi che possano davvero trasformarsi in grandi sogni. È proprio da questa visione che nasce "Piccoli cuori, grandi sogni.

Il ringraziamento infine a tutte le realtà “che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, sostenendo il progetto con generosità e responsabilità sociale”:

