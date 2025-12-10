È l’agriturismo Villa Dafne di Alia, in provincia di Palermo, a vincere il premio “Migliore Agriturismo della Sicilia 2025” organizzato dalla testata giornalistica online All Food Sicily.

Per il secondo anno consecutivo, l’azienda agrituristica Villa Dafne si aggiudica questo prestigioso riconoscimento, confermando la sua eccellenza e la capacità di unire tradizione, innovazione e ospitalità autentica.

Un percorso imprenditoriale lungimirante quello della famiglia Mascarella, che ha trasformato la storica masseria del Cozzo di Cicero in una struttura rinomata per bellezza, armonia e attenzione ai dettagli. Immersa tra i monti Sicani e le Madonie, Villa Dafne rappresenta oggi un’oasi naturale incontaminata, in cui turismo e attività agro-zootecnica convivono da oltre tre generazioni.

“Ricevere questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo ci riempie di orgoglio – dichiarano i membri della famiglia Mascarella -. È il segno tangibile che il nostro lavoro quotidiano, fatto di impegno e passione, viene davvero apprezzato dai nostri ospiti e da chi ci sostiene da anni”.

L’azienda agricola, che si estende su oltre 200 ettari e adotta metodi di produzione biologica, ospita un allevamento di 500 ovini della razza Belicina, 100 bovini di razza Frisona e 30 suini, tutti alimentati al pascolo. Questo patrimonio zootecnico è frutto di cura e attenzione, con continui aggiornamenti e miglioramenti nella gestione.

A Villa Dafne si respira un senso autentico di famiglia e ospitalità, con una gestione attenta e armoniosa: mamma Pina vigila e coordina ogni attività con dolcezza, mentre papà Antonio resta il punto di riferimento della famiglia, dispensando saggezza e consigli. Ogni membro dello staff svolge il proprio ruolo con puntualità, efficienza e rispetto, creando un’atmosfera unica per gli ospiti.

“Siamo invogliati a fare sempre meglio, continuando a lavorare con umiltà e dedizione. Villa Dafne è una realtà viva e questo premio va dedicato a tutti i nostri collaboratori, protagonisti della nostra quotidianità e a chi continua a scegliere Villa Dafne con fiducia. A questo proposito, un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno votato in questo contest e che credono in noi”.

L’ esperienza a Villa Dafne unisce la bellezza della vita rurale con i comfort moderni: vacanze rigeneranti a contatto con la natura, tra passeggiate, escursioni, degustazioni e momenti di relax. L’agriturismo offre attività per tutti i gusti: equitazione, mountain bike, trekking, escursioni naturalistiche, piscina, bocce, tennis, corsi di cucina, degustazioni guidate e laboratori di analisi sensoriale del miele con l’esperto di casa, Giuseppe Mascarella. Chi preferisce momenti di quiete può godersi il solarium o un buon libro immerso nel verde.

Villa Dafne resta così la meta ideale per famiglie, coppie e appassionati della Sicilia autentica, con un’offerta enogastronomica di qualità, ospitalità impeccabile e una natura mozzafiato che continua a conquistare i visitatori anno dopo anno. “Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a venerci a trovare” concludono i proprietari.