I SILVI: Teatro, pittura, letteratura

La “contaminazione” creativa caratterizza l’operato artistico-culturale di Silvia Lotti (artista ligure-romagnola) e Silvio Benedetto (maestro italo-argentino).

Con questo stesso criterio, “i Silvi” conducono incontri ovunque in Italia e non solo, e anche, caparbiamente, a Campobello di Licata.

Dunque, non mancheranno pittura, fotografia, recita e poesia in questo nuovo appuntamento:

Sabato 13 dicembre 2025

Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG)

Via Marconi 1, ore 17:30

Ingresso libero