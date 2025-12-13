Chiusa la refezione per la presenza di blatte e sporcizia e multe per 11 mila euro sono state inflitte dai carabinieri del Nas di Palermo al titolare di un centro specializzato nell’educazione, riabilitazione, assistenza ed inclusione di persone con disabilità.

I controlli dei militari nella struttura sanitaria che si occupa di 60 utenti hanno accertato carenti condizioni igienico – sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti per i ricoverati e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema Haccp.

I locali dedicati alla refezione si presentavano sporchi e degradati, con presenza diffusa di numerose colonie di blatte e privi di autorizzazione sanitaria, su richiesta dei militari l’Asp di Palermo ha disposto la sospensione del servizio di refezione.