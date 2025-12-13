Ladri di gasolio in azione a San Biagio Platani. Ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno dell’isola ecologica comunale e hanno rubato 60 litri di gasolio dagli autocompattatori che si occupano di ritirare i rifiuti.

Ad agire almeno due persone che, probabilmente con l’utilizzo di tubi in gomma, hanno asportato la benzina. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato uno degli operai. Il responsabile ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari della locale stazione per individuare i responsabili del furto.