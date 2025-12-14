

Si è celebrata l’iniziativa con l’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Campobello di Licata.

Nel rispetto del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Agenzia delle Entrate (M.E.F.), fondamentale per questo scopo, è risultata l’attività di informazione sulla materia fiscale anche nell’ottica del ruolo dei giovani quali futuri contribuenti.

Una riflessione approfondita sull’importanza che rivestono i tributi nel nostro ordinamento giuridico, dai quali discendono anche i valori della convivenza civile, e l’attività Istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Interessanti sono stati gli interventi e l’attenzione degli studenti, sempre più consapevoli del significato costituzionale previsto all’art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Un ringraziamento è andato all’Istituzione scolastica, ai professori, ai suoi collaboratori e agli studenti partecipanti, per l’ottima riuscita dell’evento.

Giovanni Blanda