Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, un 35enne del posto è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Erano quasi le 23:00 quando una pattuglia ha notato in via della Montagna un’auto in sosta, con il conducente, guardingo, intento a parlare con alcune ragazze. L’atteggiamento sospetto dell’uomo e il luogo appartato hanno indotto i militari a procedere a un controllo.

Dopo l’identificazione, i Carabinieri hanno avviato una perquisizione e, nell’utilitaria hanno recuperato un coltello tipo “butterfly” in acciaio, della lunghezza complessiva di 23 cm, con lama da 10 cm, custodito in un marsupio che era stato nascosto sul pianale posteriore del veicolo.

L’oggetto, il cui possesso non è risultato in alcun modo giustificato, è stato ovviamente sequestrato e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania.